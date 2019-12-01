عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 1 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

أسر شهداء ثورة ديسمبر يطالبون بلجنة تحقيق دولية

ثوار يكتبون على حائط مجلس الوزراء حميدتي قاتل

مدير امتحانات السودان يدفع باستقالته للمرة الثانية

غندور: لا وجود لمعارضة مساندة بعد اليوم

التيار

مدني عباس يكشف للتيار أسباب إيقاف صادر الفول السوداني

بعد توترات الشرق..وفد برئاسة حميدتي يلتقي أفورقي بأسمرا

حمدوك يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

صوت الامة

الامة القومي: تفكيك الدولة الخفية بمصفوفة الخلاص

حمدوك الى واشنطن للقاء ترامب

الامة القومي : المؤتمر الوطني اكبر مهددات الاستقرار في البلاد

أخبار اليوم

الحركة الشعبية لتحرير السودان ترحب بتصفية دولة التمكين.

الشرطة ترفض منح أنصار البشير تصديقاً للتظاهر في ١٤ ديسمبر.

حمدوك يبدأ زيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية.

مسيرة تطالب مجلس الوزراء بتحقيق العدالة.

غندور : لا نقبل حل حزبنا (بجرة قلم) وقانون التفكيك جاء من الخارج

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السوداني

السوداني ترصد تداعيات سحب فقرة العزل السياسي من قانون تفكيك الإنقاذ

تظاهرات بالخرطوم تطالب بالقصاص للشهداء ومحاكمة رموز”الإنقاذ”

السيادي: قانون تفكيك الوطني لا يتضمّن مادة العزل السياسي

حمدوك يتوجّه إلى أمريكا

الشرطة: لن نمنح أنصار البشير تصديقًا للتظاهر في 14 ديسمبر

غندور: الصفوف تمايزت وسنناهض حلّ “الوطني” بالقانون

الصيحة

الشرطة : لن نسمح لانصار البشير التظاهر في 14 ديسمبر

غندور: تخلينا عن دعم الحكومة والصفوف تمايزت

اتجاة لمنع الشركات الاجنبية من العمل في معالجة مخلفات التعدين

آخر لحظة

حمدوك إلى أمريكا والوطني يعلن التصعيد

الشرطة: لن نمنح أنصار البشير تصديقاً للتظاهر

إسماعيل الحاج موسى يتبرأ من الانتماء للوطني

الحكومة: التعامل مع شراء الذهب عبر البورصة

مدير امتحانات السودان يدفع باستقالته للمرة الثانية

اليوم التالي

حمدوك يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية

مواكب أمام مجلس الوزراء لتحقيق العدالة

الفكي: قانون تفكيك الإنقاذ قادر على تصفية إرث دولة الحزب

وزير المعادن: شراء الذهب عبر بورصة تحدد اسعارها عالمياً

غندور: لن نعترف بقرار الحل ولا نملك ميلشيات مسلحة

الانتباهة

العباس: قوش وابنعوف”خونة” وحذّرنا البشير من”الدعم السريع”

غندور يهدّد بالنزول للشارع والشرطة ترفض منح أنصار”المخلوع” تصديقًا بالتظاهر

تظاهرة حاشدة تطالب بالعدالة وتحديد مصير المفقودين

مسنوبا”أمن شعبي” يزوران مستندات عربة حكومية

إضراب الممرضين يشلّ العمل بمستشفى شندي