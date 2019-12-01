سباعية تاريخية للأهلي الخرطوم بالدوري السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حقق الأهلي الخرطوم فوزا تاريخيا اليوم السبت، حين أكرم وفادة ضيفه متذيل ترتيب الدوري السوداني الممتاز الأهلي عطبرة بالانتصار عليه (7ـ 1)، وذلك بستاد حليم/شداد، في مباراة جرت ضمن الأسبوع 13 للمسابقة.

وشهدت المباراة المثيرة إحراز ثنائية للأهلي الخرطوم لكل من لاعب الوسط فريد محمد نجيب والمهاجم نادر الطيب، وهدف واحد لكل من لاعب الوسط الموهوب محمد حامد التش “حَمُّو”، وعوض زايد وعثمان ميسي، بينما أحرز للأهلي عطبرة إسماعيل جامبو.

ويعتبر الفوز هو الأكبر للأهلي الخرطوم طوال تاريخه بالدوري الممتاز، كما أنه الأكبر هذا الموسم حتى الآن.

ورفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة، قافزا من الترتيب 11 إلى الـ 9، متخطيا الفلاح عطبرة بفارق الأهداف، وتجمد رصيد الأهلي عطبرة في 5 نقاط