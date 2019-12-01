تعرّف على حقيقة إقالة مدرب الزمالك ميشو عقب الخسارة من مازيمبى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يعقد مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اجتماعاً في الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد، بعد الخسارة الثقيلة التى تلقاها الفريق بثلاثية نظيفة من مازيمبى، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس السبت، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك ومازيمبى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جوارهما فريقى أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى، وخسر الأبيض أول ثلاثة نقاط فى مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، ويتذيل المجموعة، فيما تصدر مازيمبى الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويأتى اجتماع مجلس الزمالك لبحث دواعى الخسارة ومصير الجهاز الفنى للفريق بقيادة الصربى ميتشو بعدما أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك من قبل عن محاسبة الجهاز الفنى عقب لقاء مازيمبى.