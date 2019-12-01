إتحاد كرة القدم يرفض إضافة اي لاعب لكشف الهلال الأفريقي

الخليج 365 : رفض اتحاد كرة القدم السوداني الطلب الذي تقدم به نادي الهلال والخاص بأضافة لاعبين جدد للكشف الأفريقي للمشاركة معه في مجموعات دوري ابطال افريقيا وارجع امين عام اتحاد الكرة سبب،رفض طلب الهلال الي أن السيستم الأفريقي مفتوح لكنه مقيد بالقوانين المحلية لكل اتحاد وقوانين الاتحاد السوداني لا تسمح باي إضافات قبل حلول شهر يناير.

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