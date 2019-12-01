مؤسسة بن البادية تنظم رحلة للإعلاميين

الخليج 365 : ترتب مؤسسة صلاح بن البادية الثقافية لرحلة إعلامية مدعومة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة المؤسسات الإعلامية الأردنية والمواقع الأثرية والسياحية. و تصاحب الرحلة ورش تحضيرية ومحاضرات بمجموعة الراية الإعلامية وندوة واحتفال بمجمع اللغة العربية الأردني. وحددت المؤسسة بحسب آخر لحظة يوم الثلاثاء القادم كآخر موعد لدفع الرسوم واستلام جوازات الإعلاميين الراغبين في السفر.

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