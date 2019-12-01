وزير الطاقة: نتوقع خروج المركزي من عمليات شراء الذهب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم خروج بنك السودان المركزي من احتكار شراء الذهب من المعدنين التقليديين.

وكشف الوزير خلال اجتماعه مع شركات التعدين العاملة بولاية نهر النيل التي ابتدر زيارة لها أمس، أن التعامل مع شراء الذهب سيكون عبر بورصة تحدد أسعارها وفق الأسعار العالمية.

ودعا الشركات إلى مساعدة الحكومة لحل المشكلات التي تقع بينهم والمواطنين في مربعات الامتياز، مطالبا الشركات بعدم التذمر من الرسوم التي ترفضها الدولة.

وتابع الوزير: “خلال العام المقبل ربما نقوم بزيادة طفيفة للرسوم على الشركات الوطنية العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين”.

وأعلن إبراهيم عن اتجاه لمنع الشركات الأجنبية من العمل في مجال معالجة مخلفات التعدين، مشيراً إلى شروعهم في إيجاد بدائل للزئبق الذي سيتم منع العمل به خلال الربع الأول من العام المقبل لأن السودان موقع على اتفاقية دولية تمنع العمل بالزئبق في التعدين التقليدي.

في غضون ذلك، اعتذر وزير الطاقة والتعدين لشركات التعدين المنتجة عن توقف إجراءات الصادر خلال الفترة الماضية نسبة لوضع إجراءات جديدة للصادر، قاطعا في الوقت ذاته بحل كل المشكلات التي تعترض الصادر.