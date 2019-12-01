تشكيل لجنة لتحديد تكلفة صناعة الخبز

الخليج 365 : قررت وزارة الصناعة والتجارة، تشكيل لجنة متخصصة لتحديد تكلفة صناعة الخبز لجوال الدقيق زنة (50) كيلوغراما وتفعيل لجنة الرقابة على الدقيق من المطاحن حتى المخابز يوميا. وقال أمين عام اتحاد المخابز جبارة الباشا لـ(السوداني) إن الاتحاد تلقى شكاوى من أصحاب المخابز بشأن ارتفاع مدخلات إنتاج الخبز، فضلاً عن أن سعر قطعة الخبز بجنيه واحد لا تغطي التكلفة، وأضاف: الاجتماعات التشاورية ستتواصل مع الجهات المختصة، لإيجاد حلول لمشكلات الخبز. المادة السابقة المريخ يلاقي الفلاح عطبرة في الممتاز المقالة القادمة وزير الطاقة: نتوقع خروج المركزي من عمليات شراء الذهب

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