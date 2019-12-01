المريخ يلاقي الفلاح عطبرة في الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون استاد الخرطوم الدولي في السابعة من مساء”الأحد” مسرحًا لمواجهة ساخنة تجمع بين المريخ الخرطوم وضيفه الفلاح عطبرة ضمن المرحلة الثانية عشر من منافسة الدوري الممتاز.

ويهدف الأحمر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز خطواته بالتقدّم إلى الأمام وحصد ثلاث نقاطٍ جديدة تدعم مشواره نحو التواجد على مقدّمة الفرق.

وفي المرحلة السابقة، عاد المريخ بنقاطٍ غالية بعد فوزه على الرابطة كوستي بهدفين مقابل هدف في مباراته منحت دفعة أمامية كبيرة ليحصد النقطة الـ”17″.

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وسيفقد الأحمر في لقاء اليوم كلٍ من التاج إبراهيم، رمضان عجب، محمد الرشيد، أحمد آدم، وهو ما يشير إلى أنّ الفريق سيلعب بذات التوليفة التي خاضت مباراة الرابطة كوستي.

ومن المحتمل أنّ يلعب الطاقم الفني للاحمر بكلٍ من علي عبد الله أبو عشرين، حمزة داؤود، محمود أمبدة، أمير كمال، صلاح نمر، نيلسون لازيغلا، ضياء الدين محجوب، التكت، التش، خالد النعسان، سيف تيري.

وفي الجهة الأخرى، سيلعب الفلاح عطبرة من أجل استعادة نتائجه الإيجابية التي بدأ بها الموسم الحالي,

ويجمع ممثل عطبرة في رصيده”15″ نقطة، منحته المركز التاسع في روليت الدوري الممتاز، لكنّه سيعمل على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين موقعه حاليًا في ترتيب الأندية.