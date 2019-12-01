ترحيب أوروبي حار بانضام 6 دول لآلية “أنستيكس” بهدف التعاون المالي مع إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحبت دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم السبت، بانضمام 6 دول لآلية التعامل التجاري مع إيران (إنستيكس)، مؤكدة أن ذلك التطور يبرهن على التزام تلك الدول بالاتفاق النووي مع إيران.

وجاء في بيان الدول الأوروبية، الذي أعلن اليوم السبت، أن انضمام الدول يأتي “كتعبير عن التزامنا المتواصل بالاتفاق النووي مع إيران وتيسير التجارة بينها وبين أوروبا”.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان مشترك للدول الثلاث، نشرته وزارة الخارجية البريطانية “كمؤسسين في آلية دعم المبادلات التجارية (إنستيكس)، ترجب فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة بحرارة بقرار حكومات بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد لإنستيكس كشركاء”.

ولفت البيان إلى أن التطور يمثل “خطوة تعزز من إنستيكس وتظهر الجهود الأوروبية لتسهيل التجارة المشروعة بين أوروبا وإيران، وتعبير صريح عن التزامنا المتواصل بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)”.