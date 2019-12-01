صيدلانية تتعرض للنهب بأم درمان

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة دونت شرطة أم درمان بلاغاً تقدم به طبيبة صيدلانية أفادت في بلاغها بأن متهمين يستغلون دراجة (ركشة) قاموا بإسقاطها على الأرض ، وتمكنوا من نهبها جهاز موبايل بلون أبيض وذلك بالشارع العام ولاذا بالفرار. Advertisements ليتم تدوين بلاغ بالحادثة وعرضت صور معتادي النهب على الشاكية وإخطار أفراد المباحث للمتابعة بحسب صحيفة الدار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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