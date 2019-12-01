مدير الامتحانات يدفع باستقالته للمرة الثانية

حسم مدير امتحانات السودان مختار محمد مختار أمر استقالته ودفع بها مجدداً إلى وزير التربية والتعليم العام، ورفض الرجوع ومزاولة عمله بعد غيابه ليومين عن العمل عقب تقديم استقالته.

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وكان مدير الامتحانات قد لوح بالاستقالة في وقت سابق على خلفية تصريحات لوزير التربية والتعليم العام بروفيسور محمد الأمين التوم قال فيها إن نتائج امتحانات الثانوية العامة مطبوخة، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)