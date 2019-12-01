الخارجية: نتطلع الى مساعدة النرويج في ازالة السودان من الإرهاب

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أعرب وكيل وزارة الخارجية السودانية الصديق عبد العزيز عبد الله، عن تطلع بلاده لأن تعمل النرويج على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. Advertisements وقالت وزارة الخارجية في بيان أمس وفقاً لآخر لحظة، إن وكيل الوزارة التقى وزيرة خارجية النرويج إيني إريكسون، في أوسلو، وشرح لها التطورات التي شهدها السودان مطالباً بمساعدة النرويج في مساعدة السودان لازالة اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب عقب الثورة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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