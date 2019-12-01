اتجاه لزيادة التمويل لمزارعي القمح إلى (200) ألف جنيه

قالت وزارة الزراعة إنها تستهدف زراعة أكثر من (700) ألف فدان من القمح للعروة الشتوية بمشاريع “الجزيرة، الشمالية، حلفا، والنيل الأبيض.

وقال وكيل وزارة الزراعة عبد القادر تركاوي لمصادر، إن الدولة ستقوم بتمويل مدخلات الإنتاج الزراعي عبر البنك الزراعي، كاشفاً عن اتجاه لزيادة التمويل لمزارعي القمح ليصل إلى (200) ألف جنيه للمزارع باعتبار القمح محصولاً استراتيجياً.

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وأكد تركاوي بحسب صحيفة السوداني، أن إنتاجية الموسم الصيفي مبشّرة حسب الإحصائيات، لافتاً إلى عزم الحكومة على زيادة حجم الصادر من خلال هذه المحاصيل النقدية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)