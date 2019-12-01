الزراعة: تم تصفية (90) من منسوبي النظام بالزراعة

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة كشف وكيل وزارة الزراعة عبد القادر تركاوي، عن اجراءات تغييرات جذرية بالوزارة واقالة كافة المدراء العاميين، خاصة الذين اثبتت التحقيقات انهم يتبعون للنظام السابق والاستعانة بشباب من الثورة. Advertisements وأكد تركاوي بحسب آخر لحظة تصفية “90%” من رموز النظام البائد بالوزارة، وكشف تركاوي عن اتفاق بينهم والبنك الزراعي ووزارة المالية على رفع سقف التمويل الاصغر للمنتجين لـ “200” ألف جنيهاً. وشكا من تحديات وصفها بـ “العويصة” تواجه عملية استيراد مدخلات الانتاج تتمثل في عدم توفر الاموال والضمانات اللازمة من وزارة المالية والبنك المركزي للاستيراد في الوقت المناسب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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