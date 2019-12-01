إقالة مدير مركز القلب بـ”ودمدني”

أصدر مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة د. إيهاب عبد الله التوم قراراً قضى بإعفاء د. مصطفى إبراهيم محمد علي، من منصبه كمدير عام لمركز ودمدني لأمراض وجراحة القلب وتعيين د. صلاح الدين محمد المصطفى اختصاصي جراحة القلب خلفا له، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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