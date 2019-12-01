مواطن يطالب بتسليمه مشروعه الزراعي من الشفتة

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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المواطن عادل إسماعيل خليل أعرب عن تمسكه بمشروعه الزراعي الذي منح له في العام 1993م بواسطة اللجنة الشعبية في ذلك الوقت في منطقة الشفتة الكبري .
في العام 1995م قام بدفع إيصال بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً للإستثمار في نقطة الهشابة لتظهر مشاكل الشفتة وتغولهم على الأراضي .
وفي العام 1998م حاولت الإستثمار في المشروع وتم إيقافي ورحلت من مدينة القضارف وسافرت خارج السودان وتسلمت عقد المشروع من هيئة الزراعة بالقضارف ، إلا أنني حتى هذه اللحظة لم أستلم المشروع ، لتبدأ إجتماعات اللجان دون أن تنتهي مشكلتنا بعد تغول قوات الشفتة على الأرض بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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