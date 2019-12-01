مواطن يطالب بتسليمه مشروعه الزراعي من الشفتة

المواطن عادل إسماعيل خليل أعرب عن تمسكه بمشروعه الزراعي الذي منح له في العام 1993م بواسطة اللجنة الشعبية في ذلك الوقت في منطقة الشفتة الكبري .

في العام 1995م قام بدفع إيصال بمبلغ واحد وخمسون جنيهاً للإستثمار في نقطة الهشابة لتظهر مشاكل الشفتة وتغولهم على الأراضي .

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وفي العام 1998م حاولت الإستثمار في المشروع وتم إيقافي ورحلت من مدينة القضارف وسافرت خارج السودان وتسلمت عقد المشروع من هيئة الزراعة بالقضارف ، إلا أنني حتى هذه اللحظة لم أستلم المشروع ، لتبدأ إجتماعات اللجان دون أن تنتهي مشكلتنا بعد تغول قوات الشفتة على الأرض بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )