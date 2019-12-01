الأمة: الوطني أكبر مهدد للاستقرار

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة شدد حزب الأمة القومي بضرورة تطبيق قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكيـن، بشفافية وعدالة. واوضح حزب الأمة في بيان أمس بحسب آخر لحظة، ان المؤتمر الوطني بما يمتلكه من مال وسلاح وقدرات يعتبر اكبر مهدد للاستقرار في البلاد، لذا فان صدور قانون تفكيكه قضية اساسية في طريق تحقيق اهداف الثورة، وسخر الأمة من استنكار بعض قيادات الوطني صدور القانون متناسين كل ما فعلوه بالوطن والمواطنين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) Advertisements

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