مفوضية السلام: اختيار (50) شخصاً للدفع بسلام الجنوب

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة كشف رئيس مفوضية السلام ومقرر مجلس السلام الاعلى سليمان محمد الدبيلو عن انعقاد مؤتمر عام بالخرطوم لاختيار ما بين “40-50” ممثلاً من جميع انحاء السودان للعمل كمراقبين ومسهلين للوساطة بدولة جنوب السودان والمفاوضين للدفع بآرائهم ومقترحاتهم لتحقيق سلام بين طرفي التفاوض. Advertisements واكد الدبيلو لآخر لحظة عن ترتيبات لعدق ورشة بالداخل لاختيار ما بين “40-50” مراقباً ومسهلا من مناطق دارفور وشرق السودان، وجتوب كردفان والنيل الازرق وغيرها لاختيار ممثلين عنهم، والعمل كمراقبين ومسهلين للمشاركة في جولة ديسمبر المقبلة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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