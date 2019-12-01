مصادر تتقصى شائعة نقل البشير لرويال كير

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة تداولت الوسائط الإجتماعية شائعة نقل الرئيس السابق البشير الى مستشفى رويال كير ، بعد تدهور حالته الصحية . ووجدت الشائعة رواجاً كبيراً وحتى تقف على الحقائق أجرينا إتصالات بعدة جهات من ضمنها أحد محاميه البارزين الأستاذ محمد الحسن الأمين ، الذي أكد بأن مايتم تداوله خبر عار من الصحة ، وأن الرئيس البشير بصحة جيدة ويتابع فحوصاته العادية وآخر هذه الفحوصات كان فحص للعيون بواسطة طبيب إستشاري . Advertisements وكشر الأستاذ محمد الحسن الأمين عن تقصي الحقائق من المصادر. الجدير بالذكر أن المحكمة الخاصة تنظر البلاغ المفتوح بحيازة المال بمعهد القضاء حدد جلسة يوم 14/12/2019م للنطق بالحكم بحسب صحيفة الدار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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