مصدرون: توقعات بانهيار اسعار السمسم

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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توقع عاملون في مجال صادر السمسم، انهيار أسعاره وإنخفاضها من المستويات الحالية المتراوجة بين 4.500 جنيهاً لقنطار السمسم الأبيض و3.700 جنيهاً لقنطار السمسم الأحمر.
وأعلن عدد منهم عن وجود ما يقارب 120 الف طن من السمسم داخل المخازن الخاصة بالبنوك بتكلفة عالية تصل الى 5 الف جنيه للقنطارفي ظل عدم وجود خطط عن كيفية تسويقيها.
وشكوا من تدخل السماسرة والوسطاء واقبالهم على الشراء من المنتجين بأسعار عالية والدخول في مضاربات الأمر الذي خلق ربكة في أسواق المحاصيل.
وأكدوا بحسب آخر لحظة، على أن الاسعار الحقيقية للسمسم الآن بخلاف الاسعار المطروحة، حيث أن السعر بالنسبة للمنتج يمكن ان يصل الى2700 إلى 2800 للقنطار بنسبة ربح تصل الى 100% على ان يبيع التاجر القنطار بواقع 3000 جنيه بنسبة ربح تصل 10%.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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