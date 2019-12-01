أحزاب الشرق تعلن دعمها لمنبر جوبا

أعلنت “6” قوى سياسية واتحادات بشرق السودان دعمها ومساندتها لمسار الشرق التفاوضي بمفاوضات جوبا بين الثورية والحكومة.

وأكدت القوى السياسية في مؤتمر صحفي أمس، دعمها لمنبر جوبا، وقال رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية د. عبد القادر ابراهيم، ان دعمهم يأتي لما فتحه المسار من نفاج لقضايا الشرق والاهتمام بانسانه. وأكد ان التحالف يمثل بداية للاعلان عن تحالف كبير سيعلن عنه الاسبوع المقبل.. بدوره وصف ممثل حزب الحقيقة الفدرالي، د. محمود عبد الخير ان هذه الجهود تمثل استشعاراً لحاجة السودان لمشاركة الجميع عبر تقديم تنازلات والوقوف كيد واحدة.

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من جانبه قال رئيس المؤتمر الديمقراطي لشرق السودان طاهر علي همد، وفقاً لآخر لحظة، انهم وجدوا انفسهم مع الطرح الذي قدمه ممثلو الشرق في الثورية، وقطع بعدم تقدم الشرق دون تقديم تنازلات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)