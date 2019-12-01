“السيادي”: قانون تفكيك “الوطني” لا يتضمن مادة العزل السياسي

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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أكد مجلس السيادة أن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك شائعة، وأنها جزء من حملة إعلامية منظمة، ولم يستبعد أن يكون حزب المؤتمر الوطني المحلول وراء الشائعة، مؤكداً أن قانون تفكيك حزب المؤتمر الوطني الذي تمت إجازته من مجلسي السيادة والوزراء لا يتضمن مادة عزلهم سياسياً لـ(10) سنوات.
وقال الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي في تصريح بحسب صحيفة السوداني أمس: “أنه فوجئ بردود فعل في السوشيال ميديا حول حذف مادة العزل السياسي من قانون تفكيك النظام البائد، مؤكداً أن النسخة التي تمت مناقشتها بين مجلسي السيادة والوزراء لا توجد فيها هذه المادة، لافتاً إلى أن وزير العدل نفسه أكد هذه النقطة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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