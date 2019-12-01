غندور: “تخلينا عن دعم الحكومة” والصفوف تمايزت

صوب رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور انتقادات هي الأعنف لقرار حل حزبه، وقال إن الهدف الأساسي من حل الحزب في الوقت الراهن هو رغبة الحكومة في رفع الدعم عن السلع بجانب أن القرار لدغدغة مشاعر المواطنين – بحسب تعبيره. وأقر غندور في مقابلة بثتها “قناة الجزيرة” مساء أمس، بإخفاق حزبه وارتكابه أخطاء أدت إلى خروج الشعب عليه، وأكد عزمهم مناهضة حل المؤتمر الوطني باللجوء للقضاء، نافياً وجود مليشيات عسكرية تتبع للحزب.

في سياق متصل، أعلن غندور في تصريح حسابه الرسمي بـ”فيسبوك” بحسب صحيفة السوداني، أنه لا وجود لأي معارضة مساندة بعد اليوم، وقال: “لا نعترف بوثيقتهم اللا انتقالية بل الانتقامية، والآن تمايزت الصفوف بين اليمين واليسار”، وأضاف: “نعلن عن تخلينا عن مبادرة المعارضة المساندة التي طرحناها من أجل استقرار وطننا وعبوره للفترة الانتقالية بوفاق تام”، وبرر الخطوة لما سماه بأسلوب التشفي والانتقام والإقصاء والتمكين المضاد ومنعهم من حقوقهم المكفولة بالشرائع والمواثيق الحقوقية الدولية والإقليمية.

Advertisements

وقال: “الصفوف قد تمايزت، ونحن معارضون لهذه الحكومة حتى تستقيم وتضع مصلحة الشعب نصب عينها، أو يستعيد الشعب ثورته بأهدافها التي خرج من أجلها، لا من أجل الذين يريدون محو ثوابت الدين والقيم والأخلاق من الحياة العامة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)