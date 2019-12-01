قيادي بالمؤتمر الوطني يتبرأ من الحزب

التاريخ: 01-ديسمبر-2019
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تبرأ القيادي بالمؤتمر الوطني د. اسماعيل الحاج موسى من انتمائه الى الحزب”المحلول”، وقال الحاج انه كان ينتمي الى المؤتمر الديمقراطي الاشتراكي الى حين شغله لمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في اعقاب ثورة اكتوبر.
وأشار بحسب آخر لحظة الى انه منذ تلك الفترة لم ينتم لاي حزب يميني او يساري، قبل ان يعود ويقول “لكن اشكر الاخوان في حزب المؤتمر الوطني كانوا يشركوني في كل حاجة”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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