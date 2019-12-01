قيادي بالمؤتمر الوطني يتبرأ من الحزب

التاريخ: 01-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة تبرأ القيادي بالمؤتمر الوطني د. اسماعيل الحاج موسى من انتمائه الى الحزب”المحلول”، وقال الحاج انه كان ينتمي الى المؤتمر الديمقراطي الاشتراكي الى حين شغله لمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في اعقاب ثورة اكتوبر. Advertisements وأشار بحسب آخر لحظة الى انه منذ تلك الفترة لم ينتم لاي حزب يميني او يساري، قبل ان يعود ويقول “لكن اشكر الاخوان في حزب المؤتمر الوطني كانوا يشركوني في كل حاجة”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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