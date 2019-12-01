حيدر العبادي يطرح “مبادرة وطنية” لحل جميع الأزمات في العراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، يوم السبت، عن طرح مبادرة وطنية، تزامنا مع تزايد حدة المظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد.

وقال مكتب العبادي في بيان إن “رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي أطلق مبادرته الوطنية، وأهم بنودها، سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا استنادا إلى المادة 61 من الدستور”.

وأضاف “تضمنت المبادرة تشكيل حكومة جديدة في 2019/12/15، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة، تتولى، ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين “معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات” لضمان تحقيق المطالب واشراك الشعب بادارة المرحلة المؤقتة”.

ولفت البيان أن الحكومة الجديدة تتولى “أيضا إطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الأمن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء، والقيام تعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، واجراء الانتخابات العامة المبكرة باشراف دولي خلال ستة أشهر”.

وتابع أن “الحكومة الجديدة المنتخبة تتولى إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق، واصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية، فضلا عن تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص”.

وامتدت الاحتجاجات الشعبية يوم الخميس إلى الأنبار التي تمثل ثلث مساحة البلاد، غربا، ونينوى شمالا، لدعم التظاهرات الكبرى في الوسط، والجنوب.

سبوتنيك