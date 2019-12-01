محمد الحوثي يعلق على إسقاط “أنصار الله” طائرة صينية للتحالف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استغرب القيادي في جماعة “أنصار الله” ، محمد على الحوثي، يوم السبت، نفي الصين تزويد التحالف العربي بطائرات عسكرية، في حين أعلنت الجماعة إسقاط طائرة من تصنيعها.

القاهرة – سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في “أنصار الله”، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: إن “الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع (وينغ لونغ) صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة، مساء اليوم، بحسب متحدث الدفاع”.

وأضاف: “الغريب في الموضوع نفي السفارة الصينية بيع هذه الطائرات خلال العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لهم”، معتبرا أن ذلك “هو عكس الموقف الصيني المعلن الرافض للعدوان”.

وتعد الطائرة الصينية (وينغ لونغ) هي الثالثة التي تعلن “أنصار الله” إسقاطها، حيث أعلنت الجماعة في 19 أبريل الماضي اعتراض وإسقاط طائرة مماثلة في محافظة صعدة، سبقتها في 23 ديسمبر الماضي طائرة صينية استطلاعية مقاتلة من نوع “إس أتش- 4 “خلال تحليقها في سماء المحافظة ذاتها.