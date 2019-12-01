الصين تدين تصريحات المفوضة الأممية لحقوق الإنسان بشدة حول “هونغ كونغ”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دانت الصين تصريحات أدلت بها المفوضة الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، تضمن تعليقات غير لائقة حول الوضع في هونغ كونغ، وجاء ذلك وفق البعثة الدائمة للصين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

بكين – سبوتنيك. وقالت البعثة في بيان: إن “الصين تدين بشدة تصريحات المفوضة الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، الذي نشر في إحدى صحف هونغ كونغ في 30 نوفمبر، والذي تضمن تعليقات غير لائقة حول الوضع في هونغ كونغ. هذا تدخل في الشؤون الداخلية للصين وانتهاك لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

ودعت باشيليت في مقال نشر بصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، يوم السبت، سلطات إدارة مدينة هونغ كونغ المحلية، التحقق في شكاوى تتعلق باستخدام الشرطة القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات في هونغ كونغ.

وتجتاح هونغ كونغ منذ أكثر من خمسة أشهر احتجاجات وتظاهرات ضخمة ضد تعديل قانون مثير للجدل، يسمح للسلطات بتسليم مطلوبين لبكين، قابلتها قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين، أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين وأن أي شكل من النزعات الانفصالية “سيسحق”، وذلك عقب تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأمريكية طلبا للمساعدة في تحقيق الديمقراطية بالمدينة.