تفكيك الإنقاذ .. سقوط الشماعة!.. بقلم كمال عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] صدر قرار تفكيك دولة الإنقاذ وإزالة التمكين وحل المؤتمر الوطني لتطوى صفحات حقبة امتدت لثلاثين عاماً، هي عمر أجيال أسهمت بفعالية في إسقاط الحكومة التي ترعرعوا في كنفها.

] تسارعت خطى قوى الحرية والتغيير بطريقة (تُحسد عليها) في إبعاد رموز الدولة العميقة من المؤسسات والوزارات المؤثرة، لتسيطر على مراكز اتخاذ القرار في طول البلاد وعرضها.

] تم حل الواجهات والمنظمات ذات الصبغة الإسلامية وصودرت ممتلكاتها وحُجزت دورها، وأغلقت الحكومة كل منافذ الدعم للجهات والأفراد الذين (يرضعون من ثدي الدولة) ويتغذون بـ(حبل سُري) لتنفيذ خطط وبرامج تخدم المشروع الإسلامي والمؤتمر الوطني.

] ثم زُج برموز النظام السابق في السجون، وقُدم قائدهم لمحاكمة علنية حظيت بمتابعة دولية وإقليمية، والبقية تنتظر داخل الزنازنين وخارجها، ترقباً لما ستسفر عنه قادم الأيام.

] ثم ماذا بعد؟! هل انتهت المهمة؟ هل اكتمل التغيير وحققت الثورة أهدافها؟ بالطبع لا.

] لا زال المشوار طويلاً، ونرجو أن نلتفت لقضايا أهم لأن الوطني ورموزه انتهوا فعلياً منذ الحادي عشر من أبريل.

] لكن كثير من قيادات الحكومة الحالية يريدون لهذا المسلسل أن يستمر ليستخدموه شماعة يتسببون بها كلما أطلت علينا أزمة ليرموا باللائمة على الإنقاذ التي لم تعد حاكمة وتم قص أجنحتها بنجاح.

] تنتظر حكومة الفترة الانتقالية ملفات أشد خطورة وحساسية من مطاردة الوطني وشبح الدولة العميقة، أبرزها تحقيق السلام الشامل الذي تم تأجيل أهم جولاته إلى ديسمبر المقبل.

] يقف تحدي شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حجر عثرة في طريق جذب الاستثمارات وتحسين صورة السودان أمام المجتمع الدولي لنظهر أكثر ألقاً وتأثيراً.

] بعد عامين أو يزيد قليلاً سنجد أنفسنا أمام انتخابات تاريخية تتطلب الإعداد لها قبل وقت كافٍ، بتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وتهيئة الأجواء لرؤية سياسية جديدة تبتعد عن الإقصاء والتهميش، وتنبذ القبلية والجهوية، لنصنع سوداناً جديداً هدفه السلام والنماء والرخاء والانطلاق نحو العالمية.

] ملف الاقتصاد يظل العقبة الكؤود أمام الحكومات المتعاقبة، ويراقب الشارع بحذر خطوات إصلاحه.

] يتحلى قطاع عريض من المواطنين بالصبر ويتغلب على ظروفه القاسية حتى تعيد الثورة الأمور إلى مسارها الصحيح.

] طالما أن الحكومة الجديدة قد (تمكنت) من مفاصل الحكم، فعليها مواجهة الأمور بشجاعة وتمليك الشعب السوداني الحقائق كما هي بدون مبررات ووعود براقة.

] لماذا يستمر ارتفاع الأسعار ويتطاول الدولار؟ لماذا الشح في المحروقات؟ ما حقيقة الحديث الرائج عن اقتراب موعد زيادات جديدة في الخبز؟ هل حل القطار أزمة المواصلات؟

] ماذا عن الموازنة العامة، كيف تم إعدادها؟ هل ستلبي تطلعات ورغبات المواطنين، وهل تحوي رفع الدعم عن السلع؟.

] الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تهمنا، لأننا مللنا المطاردات وترديد الشعارات وسياسة الإلهاء بقضايا انصرافية.