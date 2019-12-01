شاهد: حمل نائب رئيس حزب الأمة من قبل أنصاره يثير التعليقات بمواقع التواصل

أثارت صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للدكتور ” إبراهيم الأمين” نائب رئيس حزب الأمة القومي، وهو محمولا من قبل أنصاره مئات التعليقات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب مانقلت (أخبار الخليج 365). Advertisements وظهر ” الأمين” في الصورة محمولاً رافعاً عصاته مبتهجاً، فيما بدأ مائلا بجسده للوراء، ب (نعله) الفاشري. وأثارت الصورة العديد من التعليقات مابين ساخر، ومشفق عليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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