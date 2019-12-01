غندور: يكشف في تصريح مُفاجىء عن (مجيء قانون حل حزبه من الخارج)

كشف إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني، في تصريح مفاجىء خلال لقاء اجرته معه قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت (عن قانون حل حزب المؤتمر الوطني) الذي قال أنه جاء من الخارج، لكنه لم يسمي الجهة التي فرضته على مجلسي السيادة والوزراء.

واضاف قائلا نحن في انتظار تقديم من تم اعتقالهم من حزبه للمحاكمة أو إطلاق سراحهم فوراً، وإنه لن يقبل بقرار حل الحزب وسنقاومه بالطرق المشروعة، مضيفا أن من حل الحزب يخشى مواجهته في انتخابات نزيهة، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365)

مردفاً: سنمضي في الإطار القانون الذي كفل لنا حق المعارضة السلمية، ولا يمكن أن نقبل بحل حزبنا بجرة قلم.

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وأعلن قبلها في تغريدة له على صفحته الرسمية، عن تخليهم عن مبادرة المعارضة المساندة التي طرحها حزبه من أجل استقرار السودان وعبوره للفترة الانتقالية بوفاق تام.

ورجح مراقبون ومحللون سياسيون سودانيون عودة “حزب المؤتمر الوطني” الذي كان يتزعمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى الساحة السياسية بمسمى جديد مع تغيير واسع لقياداته ببروز أسماء شابة غير معروفة سياسياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)