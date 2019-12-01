الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفكك 4 شبكات

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من وضع حد للنشاط الإجرامي لعدد 4 شبكات إجرامية وتضبط بحوزتها (9297) قندول بنقو، و(14) كيلو شاشمني بولايات الخرطوم وشمال دارفور والقضارف .

وقال اللواء شرطة طارق الأمين البدراوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح صحفي إن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطط الإدارة لمنع ومكافحة التداول غير المشروع للمخدرات والمؤاثرات العقلية، وأن إدارته بولاية الخرطوم توفرت لديها معلومات عن شبكة إجرامية بولاية الخرطوم تهرب البنقو باستخدام عربة فيستو ويتم تخزينه بأحد المنازل بمنطقة الصالحة، وتمكنت الأتيام الميدانية من فرعية أمدرمان من تنفيذ عملية مداهمة ناجحة للمخزن وتم ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 8600 قندول بنقو، والمركبة، كما تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 لدى القسم الجنوبي امدرمان وبولاية القضارف؛ نجحت الأتيام الميدانية من تفكيك شبكتين اثنتين حيث أفلح تيم ميداني إثر معلومات عن شبكة تهرب الحشيش الإثيوبي الشاشمني عبر البصات السفرية الى ولاية الخرطوم، من ضبط 3 متهمين وبحوزتهم 12 كيسا تزن 7 كيلو من نبات الشاشمني المخدر، تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا بقسم شرطة المقرح. وعلى ذات السياق.. تمكن تيم آخر من نصب كمين محكم أسفر عن ضبط متهمين اثنين وبحوزتهم 7 كيلو شاشمني مخبأة داخل جوالات معبأة بالفحم، تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا بالقسم الأوسط القضارف.

وأضاف اللواء البدراوي أن إدارته بولاية شمال دارفور رصدت نشاطا إجراميا لمتهم وتمكنت من وضع حد لنشاطه الإجرامي عندما ضبطته وبحوزته (468) قندول بنقو مخبأة داخل جوالات معبأة بملابس مستعملة لأغراض التجارة، تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا بالقسم الأوسط الفاشر وبولاية غرب كردفان، نصبت إدارته كمينا ناجحا أسفر عن إنهاء مغامرات متهم وضبطت بحوزته (229) قندول بنقو داخل عربة آكسنت تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/ا بقسم شرطة ود بندة .

وأكد اللواء البدراوي بحسب سونا – على استمرار إدارته في تسيير الحملات الراتبة وإنفاذ الخطط الرامية الى دك حصون وقلاع الشبكات الإجرامية للقضاء على المخدرات والسموم، وتصميم إدارته الى تقديم المتورطين للعدالة ومجددا تحذيرات إدارته من خطورة تعاطي المخدرات على الصحة العامة وصحة المتعاطي وتسببها في الإصابة بالأورام السرطانية وتليف الكبد والفشل الكلوي والعجز الجنسي الحاد وفقا لتأكيدات الأطباء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)