جهاز حماية الأراضي يعلن عام 2020م عاماً للتوعية وإزالة المخالفات

أعلن العميد شرطة م الوليد محي الدين عثمان؛ مدير عام جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات ولاية الخرطوم؛ أن خطة العام 2020م تحتوي ملامحها العامة على حملات الإزالة الكبرى، وعام التوعية الجماهيرية وتحقيق رسالة الإعلام تجاه قضايا المخالفات وتغيير السلوك ورفع مستوى الوعي بمهام ودور جهاز حماية الأراضي من التعدي عليها؛ وإزالة كافة المخالفات بمحليات ولاية الخرطوم حفاظاً على حقوق المواطنين وحماية لممتلكات الدولة.

Advertisements

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الموسع بمديري فروع الجهاز اليوم بقاعة جهاز حماية الأراضي؛ حيث ناقش الاجتماع خطة العمل ومجريات التنفيذ خلال حملات الإزالة وقضايا التعدي على الأراضي الحكومية وتسليم الإنذارات القانونية وضرورة تكثيف حملات الإزالة ومتابعة عمليات الرصد والزيارات المستمرة للمخالفات وسعي الجهاز لتقديم المساندة لكل مشاريع الولاية .

وأكد بحسب سونا – ضرورة تهيئة بيئة العمل وإكمال إجراءات مشروع السكن الشعبي للعاملين والعمل على التطوير الإداري والمضي قدماً في تدريب العاملين لتحقيق الجودة في العمل، مشيداً بالعاملين في جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات ولاية الخرطوم، بجانب الاهتمام بالإعلام الجماهيري لتحقيق السلوك والثقافة الخاصة بمجالات الصحة والبيئة والعمران.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)