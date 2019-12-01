أطباء ومختصون يحذرون من مخاطر النفايات الطبية

شدد أطباء ومختصون من خطورة التخلص غير السليم للنفايات الطبية التي قالوا إنها أصبحت تشكل مصدراً خطراً للإنسان والحيوان.

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وقال سفيان حسين – خبير في الإعلام الطبي – النفايات الطبية هي مجموعة من المركبات التي يجب أن نتخلص منها بعد إفرازها في الإنسان أو الحيوان، وتوجد في المعامل – العيادات – المنازل – المستشفيات.

وناشد – لدى حديثه في منتدى ساحة الحرية اليوم بعنوان ( النفايات الطبية: المشاكل والحلول) – ناشد الأسر بالتخلص السليم من النفايات الطبية المتمثلة في الحقن والمشارط والأدوية المختلفة، ووضعها في إناء خاص والتخلص منها بصورة سليمة، وأشار الى أن النفايات الطبية أصبحت مصدر خطورة؛ لجهة أنها تصيب الإنسان بعدد من الأمراض في مقدمتها مرض الكبد الوبائي، وأضاف ( إذا لم نحسن التعامل معها تصبح مصدر خطورة من الدرجة الأولى).

ومن جانبه؛ كشف أحمد النور – خبير في مجال البيئة – بحسب سونا – عن وجود برنامج مخصص لمعالجة النفايات الطبية يستهدف المراكز الصحية والدم وغسيل الكلى، وأشار لوجود إدارة للنفايات الطبية مسؤولة من نقلها ومعالجتها بصورة علمية، ولفت الى أن النفايات الطبية يتم التخلص منها بطريقه مختلفة ، نافياً حرق أعضاء جسم الإنسان بعد بترها أو التخلص منها ويتم دفنها بطريقة صحية على بعد 50 كلم من مدينة الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)