الحرية والتغيير : تعيين والي للجزيرة بتاريخ نضالي

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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أعلن الأستاذ محمد عبد الرحمن المشرف ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)بولاية الجزيرة أن الفترة القادمة ستشهد تعيين والي من أبناء الجزيرة مشهود له بالتاريخ النضالي والأمانة والكفاءه مؤكداً على الإلتزام بمنهج الأنصار في الديمقراطية .
وأبان المشرف لدى مخاطبته صباح اليوم بدار حزب الأمة بمدني الحشد الجماهيري لأنصار حزب الأمة بولاية الجزيرة أن أهم تحديات المرحلة القادمة هي ترسيخ الديمقراطية والحرية لتحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية وتأسيس دولة لكل السودانيين دون عزل أو إقصاء منادياً بإسترداد أموال الشعب السوداني ومحاسبة المفسدين .
من جهته أكد المهندس خلف الله أحمد الشريف مرشح حزي الأمة القومي لمنصب والي ولاية الجزيرة لدى مخاطبته الحضور بحسب سونا – إلتزمة ببرنامج إعلان قوى الحرية والتغيير وإستعرض برنامجه الذي اسماه بـ(الميمات المركبه) لإدارة شأن الولاية في المرحلة القادمة عبر العمل الجماعي مؤكداً مد أياديهم بيضاء لكل الطيف السياسي والمجتمعي للحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها وتكريس الجهود لنهضة مشروع الجزيرة وترقية خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء مشدداً على الإهتمام بالخدمة المدنيه والمعاشيين متعهداً بمكآفأة الشباب الذين فجروا الثورة بتحريك المناشط الرياضية والثقافية .
من جانبه أعلن الأستاذ محمد جبارة مصطفى سكرتير حزب الأمة بولاية الجزيرة أن المهندس خلف الله أحمد الشريف هو المرشح الرسمي لحزب الأمة القومي لمنصب والي الجزيرة بإتفاق مؤسسات الحزب بالولاية والمركز .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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