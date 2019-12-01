جراهام يطالب بربط المجتمع بالآثار والمتاحف

طالب دكتور جراهام عبدالقادر وكيل وزارة الثقافة ربط المجتمع بالآثار والمتاحف وتفعيل عمل ثقافي اجتماعي قوي للوصول إلى توافق نفسي وتحقيق العدالة للجميع وتفعيل آليات الثقافة بقفزة نوعية كبيرة.

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وقال فى ورشة عمل الحماية القانونية للممتلكات الثقافية على ضوء اتفاقيتي 1970و1995 والتى نظمتها اليوم الهيئة العامة للآثار والمتاحف ومكتب اليونسكو بالخرطوم واللجنة السودانية الوطنية للتربية والعلوم والثقافة برعاية السيد فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام بالفندق الكبير – قال : على المجتمع السوداني اكتشاف ثقافات البعض والقبول بها لأنهم شركاء فيها لتكون الدولة قوية لتحقيق المرحلة المطلوبة، مشيراً إلى أن حماية الثقافة مهمة لمستقبل بناء الأجيال مما يجعلهم عزيزين ببلدهم.

وأكد بحسب سونا – أن توقيع الاتفاقيات مهم لتوثيق قضايا الثقافة، مشيراً إلى أهمية توسيع دائرة الوعي وأهمية الثقافة والممتلكات و التى تعتبر واحدة من أهم واجبات الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)