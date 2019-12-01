حمدوك يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

قال إعلام مجلس الوزراء إن رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك قد توجه والوفد المرافق له اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام، وكان في وداعه بمطار الخرطوم وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية.

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هذا وسيجري رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بحسب اليوم التالي – مباحثات مع الإدارة الأمريكية تتعلق بتطوير سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء يرافقه خلال هذه الزيارة عدد من الوزراء والمسؤولين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)