بالفيديو : مشاهد من مسيرة العدالة والقصاص للشهداء أمام مباني مجلس الوزراء

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة خرج المئات من ثوار ولاية الخرطوم للمطالبة بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء ، وبحسب مقطع فيديو بثه ناشطون احتشدت الجماهير اليوم السبت أمام مباني مجلس الوزراء وهم يهتفون بشعارات تطالب بالعدالة والقصاص للشهداء. Advertisements وتأتي هذه المسيرة عقب إجازة مجلسي السيادة والوزراء يوم الخميس الماضي أهم القوانين وهي قانون تفكيك مؤسسات النظام البائد والذي وجد استحساناً كبيراً من الثوار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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