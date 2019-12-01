مشاريع الإتحاد الأوروبي في التعليم … خطوات في مسار التصحيح

من الواضح أن العملية التعليمية في البلاد تشهد إصلاحات جديدة تنطلق من الرؤية الثاقبة التي أعلنتها الحكومة الانتقالية التي جعلت التعليم واحدة من الأولويات العشرة التي طرحها مجلس الوزراء ممثلاً في رئيسه د. عبدالله حمدوك للمرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار تتضامن جهود وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم مع شركاء العملية التعليمية من دول الإتحاد الأوروبي ، وجهود المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في حقل التعليم.

جودة التعليم

وأكد مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم محمد إبراهيم علي خلال كلمتة أمام لفيف من شركاء العملية التعليمية بمناسبة عقد إجتماع اللجنة الإستشارية الولائية(ساك) والتي تأتي في إطار تقييم عمل برنامج تحسين جودة التعليم في السودان والذي يأتي نتيجة اتفاق بين حكومة السودان والإتحاد الأوروبي ، أكد على أهمية الشراكة مع المنظمات الوطنية والأجنبية في عملية التعليم وجودته.

وقال “إبرهيم” في حديثه اليوم الخميس أمام لفيف من المشاركين في اجتماع اللجنة الاستشارية الولائية(sac) والتي تضم عدداً من المنظمات العاملة في برنامج تحسين جودة التعليم في السودان برعاية حكومة السودان والإتحاد الأوروبي.قال : من المحزن أن أشارككم هذا لاجتماع الذي يناقش قضايا جودة التعليم ونحن نبحث عن وفرة في التعليم في هذه الولاية مع تقديرنا لأهمية جودة التعليم.وعد “إبراهيم” الاحصائيات التي تتحدث عن التعليم في أرقام ينقصها كثير من المصداقية ، وأشار إن التحدي الذي يواجهنا أن الأعداد التي تتوفر خارج التعليم من الأطفال هي أكبر بكثير من الذين اتيحت لهم فرص للتعلم.وأكد في حديث لـ(أخبار الخليج 365) على رغبة إدارته في تطوير التعليم من خلال إشراك كافة قواعد المجتمع في مؤتمرات قاعدية تنطلق من القرى وليس القاعات، كما أشار إلى أن ثقافة المجتمع وتقاليده سوف تكون عنصر أساسي في تطوير العملية التعليمية حتى تكون مخرجات العملية التعليمية داعماً لأمن وسلام المجتمع وليس مهدداً.وجدد “إبراهيم” أهمية عمل الشركاء في الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية في دعم التعليم.

وفي السياق قالت مديرة إدارة المنظمات بوزارة التربية الخرطوم منى الفكي إن اجتماع اللجنة الاستشارية الولائية (sac) يأتي في إطار تقييم برنامج تحسين جودة التعليم في السودان الذي هو شراكة بين حكومة السودان والإتحاد الأوروبي وبـتمويل يبلغ 22 مليون يورو ، وينفذ البرنامج عن طريق ثلاث منظمات وهي اليونسيف والمعهد البريطاني وبيت خبرة فرنسي (سوفركو) ويقدم البرنامج الصيانة المدرسية والتدريب للمعلمين قبل وبعد الخدمة وتدريب الكوادر الإدارية والمحاسبية بالوزارة، وينفذ البرنامج في 7 ولايات هي الخرطوم ، كسلا ، البحرالأحمر، القضارف ، جنوب كردفان ، النيل الأزرق ، النيل الأبيض.

الصيانة والتدريب

Advertisements

وخلال الجولة الميدانية التي قامت بها اللجنة الاستشارية (ساك) لبعض المشاريع التى نفذت خلال العام الماضي من خلال اليونسيف في إطار تحسين البيئة المدرسية وقفت اللجنة على واقع الحال بمدرسة دار النعيم ومدرسة مأمون بحيري الأساسيتين بمحلية جبل أولياء.

وقالت مديرة مدرسة دار النعيم أم ضيفان عمر إن واقع المدرسة يمضي في تحسن نتيجة لجهود المنظمات والمجلس التربوي لكن الكثافة العالية للأطفال في سن الدراسة أكبر من الطاقة الاستيعابية للمدرسة، وعزت أم ضيفان في حديثها لـ(أخبار الخليج 365) الأمر إلى كون المنطقة من أكبر الحواضن الاجتماعية للنازحين واللاجئين . وقالت إن أقل فصل دراسي بمدرستها يستوعب (100) تلميذة وأن أعلى معدل للإستيعاب بالصف الأول يبلغ عدد التلاميذات في الفصل (184).

وأضافت أن جهود الخيرين والمجلس التربوي أفلحت خلال الفترة الماضية في إضافة نحو 3 فصول دراسية وتتألف المدرسة الآن من 12 فصل وماتزال الحوجة كبيرة خاصة إذا ما نظرنا إلى أعداد الأطفال في سن الدراسة الذين خارج المؤسسة التعليمية.

وأوضحت أم ضيفان بأنه بمشاركة من إدارة المنظمات بوزارة التربية بالخرطوم ومنظمة اليونسف عبر برنامج تحسين البيئة المدرسية دشن فصلين دراسيين للطلاب خارج المدرسة يتم تدريسهم نهاية اليوم الدراسي من خلال معلمين متطوعين وقد ساهمت اليونسيف في توفير الحقيبة والكراس المدرسي لهم ويبلغ عددهم (200) تلميذ وتلميذة وتتراوح أعمارهم ما بين 6- 9 سنوات و أشارت أم ضيفان إلى وجود أعداد أكبر من هذه بالشارع حتى اللحظة.

وفي إطار التدريب الذي يقدمه برنامج تحسين جودة التعليم عن طريق معهد التعليم البريطاني وقفت الجولة لحضور حصة نموذجية بمدرسة الأعراف الأساسية للبنين حيث قدم أستاذ مادة الإنجليزي وهو واحد من المعلمين الذين تدربوا على يد البرنامج في إطار التدريب ما بعد الخدمة.كما وقفت الجولة على ورشة لمعلمي اللغة الانجليزية من أساتذة الجامعات بفندق برادايس في إطار التدريب لمرحلة ما قبل الخدمة حيث يهدف التدريب لتمليك المعلمين أساليب وطرق تدريس حديثة.

معاناة المعلم

وقال المتدرب المعلم (احمد حمزة ابراهيم) إنه تلقى كورس لتدريب اللغة الانجليزية بالمحلية وكان مفيد واحتوى طرق تدريس اللغة الانجليزية ولكن ملاحظات التدريب أنه كان في بيئة ليست جيدة إضافة إلى أنه لا يوجد نثريات ترحيل تعين المعلمين الذين يأتون من مناطق بعيدة .

تقرير : ابراهيم عمر

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)