من يعتبر.!. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاش جموع السودانيين ساعات من الفرح الغامر عقب إجازة قانون إنهاء دولة التمكين والقاضي في جوهره بحل حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد عنوة لثلاثين عاماً انتهت بثورة شعبية اقتلعته من الحكم، وعزل رموزه سياسياً.

رغم أن قرار حل الحزب تأخر لسبعة أشهر فكان ينبغي أن يُصبح الحزب منحلاً منذ تاريخ الحادي عشر من إبريل، إلا أن طبيعة التغيير التي جاءت أقل من التطلعات فرضت هذا الواقع.

لكن ما ينبغي أن يكون معلوماً للجميع أن الضغط الجماهيري لن يتوقف حتى بلوغ أهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي لا يزال الشعب يدفع الثمن لأجلها.

دون الخوض في مواد أو بنود القانون الذي لم يُنشر رسمياً، إلا أنه من المهم والمفيد جداً للتيار الإسلامي عموماً مواجهة حالة الفرح والنشوة التي تفشت وسط كل السودانيين عقب إجازة القانون، بل من المفيد التمعن في مطالب البعض والتي تتطلع إلى أن يشمل الحل كل التنظيمات المنبثقة من المؤتمر الوطني.

وهؤلاء ليسو كلهم شيوعيين أو علمانيين تدفعهم خصومات سياسية، هؤلاء هم الشعب الذي عايش الظلم والقهر والاستبداد وهو يتلظى الآن بحصاد سياسات التمكين الجائرة التي استمرت ثلاثين عاماً.

عليكم قبل كل شيء..مواجهة السؤال الصعب: لماذا يكرهوننا؟

ومن المفيد جداً للحكومة الانتقالية وحاضنتها قوى الحرية والتغيير استصحاب هذه الحالة التي صاحبت إجازة قانون إنهاء التمكين، وكأن الثورة للتو التزمت المسار الصحيح، مهم جداً أن تضع حكومة الثورة مطالب الجماهير الملحة أولوية قصوى، وعلى رأسها المحاسبة ورد الحقوق.

الدعم اللا محدود الذي حُظيت به الحكومة أمس الأول يكاد يساوي الدعم الذي حُظيت به عقب توقيع الاتفاق السياسي والدستوري رغم مرارات الشراكة المتواضعة.

الآن..أكمل المؤتمر الوطني المحلول سبعة أشهر منذ سقوط رأسه، خلال هذه الفترة بلا شك جرى ترتيب أوضاع ونقل ملكية وتحويل أموال. استرداد أموال الشعب المنهوبة أولوية اللجان التي تعمل لإنجاز القانون، ومحاسبة الفاسدين الذين تمكنوا في موارد الشعب بقوة السلاح وسند السلطة، المحاسبة العاجلة في الفساد والانتهاكات التي وصلت حد المجازر دون تسويف أو تلكؤ فهذا الشارع يقظ وجاهز ولن يساوم.

الأولوية الآن إيجاد طرق لاسترداد الأموال التي تم تهريبها بلا شك، واستعادة مال الشعب للشعب.