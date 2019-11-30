قانون مطلوب والبادي أظلم.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

القانون الذي أصدره مجلسا السيادة والوزراء الخاص بتفكيك نظام الإنقاذ كان ينتظره الثوار منذ أن نجحت ثورة ديسمبر المجيدة ففي كل ثورات العالم يستجيب النظام الجديد لمطالب الثوار من أجل حماية الثورة التي دفع مهرها الشهداء والجرحى والمظلومون لهذا فإن صدور القانون أمر طبيعي حتى يتم تفكيك النظام المخلوع منعاً لانتكاس الثورة فلا يعود النظام القديم مستفيداً من إمكانياته التي احتكرها خلال الثلاثين عاماً فتعود البلاد إلى عهد الاستبداد والظلم والفساد أو تعم الفوضى .

وحتى لا ينسى الناس فليتذكروا كيف كان النظام منذ يومه الأول – من منطلق حماية نفسه وتكريس حكمه- قد حل جميع الأحزاب وحل البرلمان المنتخب وعلق الدستور و كمم الأفواه وراقب وأوقف الصحف الحرة وفتح أبواب المعتقلات لمن عارضه وحتى من نصحه من أجل مصلحة الوطن وسلامته واستقراره..

لن ننسى كيف أنفق النظام السابق الأموال أخذها من دافع الضرائب ومن عائدات البترول وأنفق جلها لحماية وتمكين نفسه وليس للتنمية والتعليم والصحة بل استفادت من تلك الأموال فئآت طفولية رعاها النظام شكلت القوة المساندة له إحتكر لها الأعمال والتجارة في أهم المواد فلم يحقق العدالة ولا المساواة في توزيع الثروة رغم الادعاء الكاذب بسياسة التحرير الاقتصادي فأول مقومات الحرية الاقتصادية هي العدالة والتساوي بين الناس في الفرص داخل نظام حر فالحرية لا تتجزأ.

لقد خرب نظام الإنقاذ الاقتصاد وأفسد الضمائر والأخلاق وأشاع النفاق فمن يؤيده فهو الوطني المخلص يجب دعمه خاصة الصحف الموالية له والصحفيين الذين يساندوه ويبرروا أخطاءه، أما من يعارضه أو ينصحه فهو الخائن العميل الفاقد للحقوق وربما المخالف للشريعة وكأنه يحتكر وحده فهم الشريعة دون سواه..

شرع النظام الدستور والقوانين المكبلة للحريات ووجه جهاز الأمن والاستخبارت ليس لحماية الأمن القومي للبلاد بل لحماية نظامه الفاسد الظالم المستبد وسخره ضد المخالفين له.. والأسوأ كان يزوّر الانتخابات بطرق يبتكرها ويتلاعب بوسائلها ففي الانتخابات العامة كان هو الذي يستغل جهاز الدولة لإدارتها ويبذل الأموال التي ينهبها من الموازنة العامة ودافع الضرائب ليضمن الفوز له، أما انتخابات النقابات والاتحادات فإنه يتلاعب بها ويسخر جهاز الدولة – كما في اتحاد الصحفيين والمحامين وغيرهما – إلى الفوز فيها عبر الدعم المالي والإداري والأمني..

أما الحديث عما يسمى بقانون النظام العام وقضايا الفساد فقد رأينا كيف لا يسمح النظام للصحافة بنشر تعسف القانون وظلمه في استخدامه بل لا يسمحون بنشر الفساد فمن يتجاوزه من منسوبيه و يفعلون ما لا يقره القانون لا يحاسبون بل يسمح لهم بالتحلل وربما تتم ترقيتهم لمناصب عليا أما اذا تجاوزه الضعفاء فيطبق عليهم القانون وكأنهم لم يسمعوا بقول الرسول الكريم ( انما أهلك الأمم من قبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد).. هذه هي شريعتهم!! فكم بإسمك أيتها الشريعة الغراء يظلم الناس ..

ظل النظام يحارب ويقصي أهل الكفاءة والخبرة ويقرب أقلهم كفاءة يجلسون في قمة السلطة لمجرد الرشوة السياسية والمحاصصة لدرجة يكون بعضهم خارج البلاد لأشهر لا يقدم شيئاً ورغم ذلك يحصل على أموال الدولة وبالعملات الحرة في حين لا يجدها المصاب بالملاريا والأدوية المنقذة للحياة.. هل نخطئ إن قلنا البادي أظلم؟