شمال كردفان تكشف عن حجم الثروة الحيوانية بالولاية

الخليج 365 :

كشفت ولاية شمال كردفان عن وجود أكثر من (22) مليون رأس من المواشي بالولاية، في وقت أعلنت فيه عن إنطلاقة المسح الحيواني أواخر شهر نوفمبر الجاري.

وقال د. محمد الحافظ الشريف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح لـ(smc) أن المسح يشمل أربع محاور رئيسية بمحليات الولاية في مساحة (2) مليون فدان، مشيراً إلي أن المشروع سيعمل علي تعزيز مسار الإقتصاد القومي في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل قالت د. نوال أحمد سرسر مدير إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة أن عمليات المسح تستمر (8) أيام عبر فرق مدربة، كاشفةً عن خطط وبرامج لتنظيم مسار الثروة الحيوانية وفقاً لسياسات الحكومة الإنتقالية، مبينةً أن الهدف الإستراتيجي من المشروع إيجاد بيانات ومعلومات حديثة وقاعدة متينة لمتخذي القرار، وتفصيل مكونات القطيع للصادر.