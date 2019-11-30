مصدرون: توقعات بانهيار أسعار السمسم

الخليج 365 :

توقع عاملون في مجال صادر السمسم، انهيار أسعاره وإنخفاضها من المستويات الحالية المتراوجة بين 4.500 جنيهاً لقنطار السمسم الأبيض و3.700 جنيهاً لقنطار السمسم الأحمر.

واشتكوا من عدم تمويل البنك الزراعي والبنوك الأخرى لعمليات “السلم” للمزارعين، لعجز معظم زبائن البنوك من بيع وتسويق مخزونهم المنتج في العام الماضي.

وأعلن عدد منهم تحدثوا لـ(باج نيوز) عن وجود ما يقارب 120 الف طن من السمسم داخل المخازن الخاصة بالبنوك بتكلفة عالية تصل الى 5 الف جنيه للقنطارفي ظل عدم وجود خطط عن كيفية تسويقيها.

وشكوا من تدخل السماسرة والوسطاء واقبالهم على الشراء من المنتجين بأسعار عالية والدخول في مضاربات الأمر الذي خلق ربكة في أسواق المحاصيل.

وأكدوا على أن الاسعار الحقيقية للسمسم الآن مخالفة للاسعار المطروحة بحيث أن السعر بالنسبة للمنتج يمكن ان يصل الى 2700 الى 2800 للقنطار بنسبة ربح تصل الى 100% على ان يبيع التاجر القنطار بواقع 3000 جنيه بنسبة ربح تصل 10%

وأشاروا إلى إمكانية أن يكون السعر بالنسبة للمصدر ما بين 3200 الى 3300 جنيه للقنطار.