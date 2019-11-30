التعايشي يدعو “الجميع” المشاركة في تفكيك “الإنقاذ”

قال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي إن السودان عاش منذ الاستقلال وحتى سقوط “المعزول” في فساد سياسي واقتصادي، ولن ينصلح الحال إلاّ بتفعيل إرادة الثورة منوها إلى إن قانون تفكيك نظام الإنقاذ يتطلب مشاركة الجميع لتفيذ الأمر.

وشدّد التعايشي على ضرورة كتابة الدستور المقبل بمشاركة ومساهمة كل المجموعات المناطقية في السودان . مناديا بنظام ديمقراطي يخاطب متطلبات وحقوق المواطن السوداني.

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وخاطب التعايشي يوم الجمعة الندوة السياسية حول تحديات الفترة الانتقالية التي نظمتها لجان المقاومة بقرية ود الماجدي بولاية الجزيرة مشيراً إلى أنه لا يمكن صنع تنمية مستدامة مالم يتم معالجة وضعية الحرب والسلام في السودان.

وجدد التأكيد بعزم الحكومة على بذل أقصى جهدها لوقف الحرب والانتقال إلى وضع ديمقراطي منوهاً إلى ضرورة الاتفاق علي نظام انتخابي ديمقراطي يمكّن الفرد السوداني من المشاركة في اتخاذ القرار بطريقة ديمقراطية مختلفة عما كان في السابق.

وأضاف التعايشي بحسب سونا – أن ثورة ديسمبر المجيدة حددت المعالم للأجيال المقبلة لتكون البلاد من منارات أفريقيا والعالم مشيداً بدور المرأة السودانية عبر التاريخ داعياً إلى تمكين الشباب والمرأة وتسخير طاقتهم لبناء مستقبل السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)