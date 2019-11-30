مساعي لإنشاء مصنع للأسمدة بولاية كسلا

بحث والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد لدي لقائه وفد شركة الأمجد برئاسة رئيس مجلس الإدارة محسن حمزه جعفر بحضور مفوض الاستثمار والصناعة والسياحة بالولاية الدكتور عبد المنعم ادريس، بحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار في المجال الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني بالإضافة إلى إنشاء مصنع للأسمدة والبتروكماويات ليكون الأول علي مستوى السودان يسهم في توفير المدخلات الزراعية بأسعار مناسبة تعمل على تقليل تكلفة الإنتاج بما ينعكس على المزارعين ومن ثم توفير المدخلات إلى ولايتي القضارف والجزيزة ودول الجوار .

وأوضح مفوض الاستثمار بالولاية عبد المنعم ادري أن المشروع يعتبر مشروعا إستراتيجيا ومن المشروعات الضخمة التي يعول عليها بالولاية ما لها من طبيعة استثمارية زراعية وحيوانية.

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وقال أن اللقاء تضمن وضع اللمسات الأولى للمشروع الذي سيكون له مردود اقتصادي كبير للولاية خاصة الجانب الزراعي في اليوريا وتم وضع لبنة للاستثمار في مجال البتروكيماويات داعيا إلى تكامل الجهود حتي يري المشروع النور.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة الأمجد محمد الفاتح عمر السراج بحسب سونا – أن الزيارة للولاية تأتي بغرض التقاكر مع حكومة الولاية حول إمكانية الدخول في مشاريع استثمارية مع الولاية في المجال الزراعي مشيرا إلى أن الشركة قامت بزراعة أربعة الآف فدان قطن وقمح بمشروع حلفا الجديدة الزراعي خلال موسمين وقامت بفتح باب الاستثمار عبر شركة صادرات سعودية مشيرا إلى رؤية الشركة لقيام مصنع لصناعة وتعبئة الأسمدة خاصة اليوريا.

وأضاف بتكوين لجنة معنية بوضع تصور للدراسة النهائية ومن ثم التوقيع النهائي للمشروع على أن يبدأ التنفيذ في بداية الموسم الزراعي القادم.

من جانبه أمن الوالي على قيام المشروع مشيرا إلى إمكانيات الولاية في الاستثمار والفرص الاستثمارية والجوانب التي سيخدمها تنفيذ المشروع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)