وزبر الطاقة : التعامل مع شراء الذهب عبر البورصة

كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم أن التعامل مع شراء الذهب سيكون عبر بورصة تحدد أسعارها وفق الأسعار العالمية، معربا عن توقعه بخروج بنك السودان المركزي من احتكار شراء الذهب من المعدنين التقليديين.

ودعا خلال اجتماعه مع شركات التعدين العاملة في ولاية نهر النيل التي ابتدر زيارة لها اليوم والتي تستمر ليومين، دعا الشركات إلى مساعدة الحكومة لحل المشاكل التي تقع بينهم والمواطنين في المناطق التي تقع فيها مربعات الامتياز المخصصة لهم، كما دعا الشركات إلى عدم التذمر من الرسوم التي تفرضها الدولة، وتابع الوزير “خلال العام المقبل ربما نقوم بزيادة طفيفة للرسوم على الشركات الوطنية العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين”. كما كشف الوزير عن اتجاه لمنع الشركات الاجنبية من العمل في مجال معالجة مخلفات التعدين، مشيرا إلى شروعهم في إيجاد بدائل للزئبق الذي سيتم منع العمل به خلال الربع الأول من العام المقبل لجهة أن السودان موقع على اتفاقية دولية تمنع العمل بالزئبق في التعدين التقليدي .

في غضون ذلك اعتذر وزير الطاقة والتعدين لشركات التعدين المنتجة عن توقف إجراءات الصادرخلال الفترة الماضية نسبة لوضع إجراءات جديدة للصادر، قاطعا في الوقت ذاته بحل كل المشكلات التي تعترض الصادر.

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من جانبه أكد وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين جمال الفاتح بحسب سونا – أن الوزارة شريك لكل الشركات وليست عدوا وخصما، مشيرا إلى أنهم يعملون لمصلحة السودان.

في الأثناء تعهد والي ولاية نهر النيل اللواء عبد المحمود حماد بحلحلة كافة المشكلات التي تتعلق بالرسوم وتوفير الأمن للشركات العاملة في التعدين بالولاية حتى يتسنى لها مضاعفة الإنتاج، مطالبا في الوقت ذاته الشركات الالتزام بدفع المبالغ المخصصة للمسؤولية المجتمعية.

من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن المشكلات التي تقع بين الشركات والمعدنين التقليديين لابد من حلها في الإطار التوافقي، كاشفا عن اتجاه للعمل بالعقد الثلاثي الذي يرضي جميع الأطراف (الحكومة، الشركات والمواطنين).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)