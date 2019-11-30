الدعم السريع بغرب دارفور يضبط كريمات وحبوب محظورة

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور – الجنينة من ضبط كميات كبيرة من الكريمات المحرمة والحبوب (حبوب إجهاض – مخدرة – منشطات جنسية – تسمين) المحظورة في طريقها الي الولاية من احدي دول الجوار .

واكد قائد قوات الدعم السريع قطاع الجنينة المقدم موسي حامد امبيلو جاهزية قواته للقضاء علي كافة انواع الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ، مضيفا ان إنتشار القوات علي الشريط الحدودي قطع الطريق علي المتفلتين والمهربين الذين اسماهم بالمخربين ، واشار موسي الي توجيهات نائب رئيس مجلس السيادة ، قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو بتأمين الحدود ومنع التهريب .

Advertisements

وابان امبيلو ان التنسيق بين الدعم السريع وكل مكونات المنظومة الامنية والادارة العامة للمواصفات والمقايسس ممتاز وانعكس ذلك في الاداء .

وقال امبيلو بحسب سونا – ان المهربين الذين يتم القبض عليهم تفتح بلاغات في مواجهتهم ويتم تسليمهم للنيابة .

وجدد قائد الدعم السريع قطاع الجنينة تأكيده بعدم السماح لضعاف النفوس بالتلاعب بقوت المواطن خاصة المواد المدعومة من الدولة وعدم السماح بدخول المواد المضرة بصحة الانسان مهما كلف الامر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)