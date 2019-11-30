اسامة : أكتمال الترتيبات لمعرض سودان اكسبرت يوم غدا الاحد

اكد الأستاذ أسامة علي عبدالمجيد المدير العام لشركة إكسبرت المنظمة لمعرض سودان كونستركت شو سودان كولد إكتمال كافة الترتيبات لإنطلاقة المعرض يوم غدا الاحد الساعه السابعه مساءا حيث يستمر في الفترة من 1-4ديسمبر ببري بأرض المعارض بمشاركة حوالي 85شركة محلية وعالمية وبحضور ضخم للمهندسين والمستشاريين والمقاولين ورجال الأعمال.

واشار اسامه بحسب صحيفة التيار – أهميه دور المعارض المتخصصة في دعم الإقتصاد الوطني حيث يهدف لجذب الإستثمارات العالمية لتوطين الصناعات ويهدف لفتح قنوات جديدة لتنمية الصادرات المحلية لإبراز المنتجات الوطنية والتعريف بها لإيجاد منصة دولية لمواد البناء والتشيد

كما يمثل المعرض منصة لإلتقاء الشركات الخاصة الحكومية والمحلية والعالمية مما يعزز تكامل الأدوار في البناء المستدام، مشيرا الي ان المعرض يكتسب أهمية تبادل الخبرات ونقل أخر ماتوصلت إليه الإبتكارات والتقنيات و تكلنوجيا البناء وتبادل الأفكار والرؤي والمقترحات لمواكبه العالم ولمعرفه كل ماهو جديد في التقنية الحديثة وتكلنوجيا البناء الذكي وقال إن البناء والتشيد هو الإنعكاس الحقيقي لنمو القطاع الإقتصادي وقال إن المعارض أصبحت تحظي بإهتمام كبير علي المستوي العالمي لذا تحولت لصناعة عالمية لها مقوماتها الخاصة .

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واعلن اسامة تكريم لصروح البناء والتشيد في اليوم الثالث للمعرض يهدف لخلق جو شريف من التنافس للشركات التي تميزت خلال العمل وجودت من منتجاتها ويأتي التكريم كدافع للشركات التي لها بصمات خالدة في المجال .

من جانبه قال الأستاذ حسن عبدالرحمن ماماو المدير العام لشركة ماماو ومدير إدارة التدريب بشعبة المعارض موضحا أهميه الدور الذي تقوم به شعبة المعارض في صناعة المعارض والسعي لتطويرها والعمل علي تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات المنظمة للمعارض من حيث الإعداد والتجهيزات والمعدات ، مبينا أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مجال التسويق والإعلام والتنفيذ للإيفاء بعمل رائع ومعارض متميزة تؤدي رسالتها كاملة لأن صناعة المعارض أصبحت مهمة في ظل التطور العالمي ولأنها أصبحت واجهه تعتمد عليها المؤسسات والشركات كوسيلة للاعلان والدعاية مؤكدا سعي الشعبة لإيجاد مساحات واسعة للمعارض السودانية بالخارج والتعريف بالتراث السوداني وثقافاته المتعددة والمتنوعة .

الأستاذ خالد عثمان حامد مدير إدراة التسويق ببنك النيل أكد علي إستمرارية الشراكة مابين بنك النيل ومعرض سودان كونستركت شو وسودان كولد لتميز الأخير بكونه إحدي ركائز دعم الإقتصاد الوطني وهو مايتوافق مع أهداف بنك النيل الذي يسعي لرفعة وإزدهار الإقتصاد الوطني عبر برامجه المتنوعة ، مما يجعلنا حريصين علي إستمرار هذه الشراكة الرائعه خلال السنوات القادمة

حيث تتم فعاليات المعرض بمقاييس عالمية ، كما تشارك في المعرض العديد من الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية والتي يتم عبرها إحداث حراك إقتصادي إجتماعي ثقافي علي جميع المستويات بما فيهم طلاب كليات الهندسة ، ونحن في بنك النيل الأن نسعي لعقد العديد من الصفقات العالمية لجلب المستثمرين للسودان ولتوطين الصناعات العالمية في السودان كل ذلك من أجل النهوض الإقتصادي بالبلاد والذي يعد هدفا أساسيا لسياسة البنك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)