الطويل: الحزب البائد تم حله بقرار من الشعب

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قال الأستاذ عثمان إبراهيم الطويل رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار إن حزب المؤتمر الوطني البائد تم حله بقرار من الشعب السوداني الذي خرج في ثورة ديسمبر المجيدة مطالباً باسقاطه ورحيله لأنه استنفد كل فرصه في الحياة السياسية ولم يقدم ما ينفع الناس ، مبيناً أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين الذي أجازه الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء هدف لتقنين عملية الحل ووضعها في أطرها القانونية.

وأوضح الطويل في تصريح بحسب سونا – أن هذا الحزب ظل يرضع من ثدي الدولة لعقود دون أن يقدم شئ ملموس في خدمة الشعب وأضاف ” أنا أعتقد أن هذا القانون جاء برداً وسلاماً على الحزب البائد باعتبار أنه لم يمنع قادته من ممارسة العمل السياسي عقب الفترة الانتقالية ” وأبان رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار أنه بدلاً من إرسال إشارات تهديدية وتحدي للقانون من قبل قيادات الحزب البائد عليهم احترام إرادة الشعب والانتظار حتى يقول الشعب كلمته في الانتخابات القادمة وأضاف” لقد ولي زمان فرض الوصاية علي الشعب السوداني بفضل انتصار ثورة الحرية والسلام والعدالة “.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)