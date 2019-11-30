إجتماع جديد بشأن خلافات سد النهضة في القاهرة بالإثنين

تستضيف القاهرة الإثنين المقبل، اجتماعاً جديداً بشأن سد النهضة، على مستوى وزراء الري والموارد المائية لكل من السودان ومصر وإثيوبيا.

وينتظر أن يغادر وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، يوم الأحد، إلى القاهرة على رأس وفد السودان المشارك في الاجتماع الذي يستمر ليومين.

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ويعد الاجتماع الثاني من جملة أربعة اجتماعات على مستوى وزراء المياه واللجان الفنية للدول الثلاث، للاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول 15 يناير المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث في أواخر ديسمبر، على أن تشهد أديس أبابا الاجتماع الرابع في أوائل يناير المقبل، وذلك قبيل الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والمياه، الذي سينعقد في واشنطن منتصف يناير المقبل.

وشهد الاجتماع الأول بحسب الشروق – الذي انعقد في العاصمة الإثيوبية، في منتصف نوفمبر، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، شهد عروض الدول الثلاث حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وفي ختام اجتماع أديس أبابا الأخير، وافق الوزراء على مواصلة النقاش وفقاً للنتائج التي توصلوا إليها كوثيقة عمل في المناقشات المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)