التعليم العالي تضع تدابير للتعامل مع ظاهرة المخدرات في الجامعات

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عقدت لجنة دراسات الظواهر السالبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً ضم مديري الجامعات حيث جاء مضمون الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة حول كيفية محاصرة ومحاربة ظاهرة المخدرات بالجامعات ..هذا وقد أمن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور سامي محمد شريف على أهمية دور الوزارة في رسم خارطة طريق لمكافحة ومحاصرة ظاهرة المخدرات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة …وأن الوزارة تولي مجتمع الطلاب والبيئة الجامعية المستقرة للتحصيل المعرفي والدراسي أهمية قصوى وأولوية أكثر في المرحلة القادمة …مشيداً بدور اللجنة والشركاء من المجتمع المدني بمبادراتهم وأفكارهم ودعمهم في سبيل القضاء على هذه الظاهرة.

هذا وقد قدم رئيس اللجنة القومية لمكافحة المخدرات بروفيسور الجزولي دفع الله شرحاً مفصلاً بحسب صحيفة التيار – عن جهود اللجنة مع وزارة التعليم العالي والتدابير والاجراءات اللازمة في حصر أوجه السلوك المنحرف لطلاب الجامعات باعتبارهم الشريحة المهمة والمستهدفة …موضحاً أن عمل اللجنة يهتم بصورة كبيرة في التوعية والإرشاد والتوجيه بمضار المخدرات عبر كافة الوسائل المتاحة بقصد بث الوعي والتنوير …كذلك الاهتمام من جانب اللجنة بالبحوث والدراسات العلمية الهادفة لتبني توصيات ونتائج ومعلومات تمثل هادياً ومرشداً للوزارة تعمل من خلالها للمعالجات والمكافحة …هذا وقد وجه مديري الجامعات بخطورة ظاهرة المخدرات وانتشارها مشددين بمراجعة التشريعات والقوانين الصارمة ضد المتعاطين والمروجين للمخدرات في المؤسسات التعليمية حفاظاً على الطلاب ..هذا وقد جاءت أهم توصيات بحوث الدراسات التي أجريت حول أهمية إعداد برامج إرشادية منظمة للتحصين النفسي للطلاب مع تحسين بيئة الجامعة ورعاية مجموعة برامج إعلامية موجهة نحو خطورة الظاهرة بالوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي ..كذلك العمل على تطوير قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ليتجنب القصور في القانون الجنائي مع القيام بحملات مؤسسية للتوعية بخطورة المخدرات وآثارها السالبة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)